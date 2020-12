Calciomercato Juventus, scambio con Di Maria | Paratici sorprende tutti

Il PSG prova il colpaccio dalla Juventus e mette sul piatto Di Maria: arriva la risposta secca di Fabio Paratici che non ha dubbi

Non è stato un inizio di stagione da sogno per la Juventus, che ad agosto ha effettuato dei cambi molto rischiosi e fin qui non è riuscita ancora a brillare in campionato. Ora in Serie A i bianconeri sono al quarto posto in classifica insieme a Napoli e Roma e la vetta occupata dal Milan dista ben sei punti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte stregato | Scambio con i rivali di Champions

Pesano i passi falsi con squadre nettamente inferiori sulla carta come Verona, Crotone o Benevento. C’è bisogno di invertire la rotta al più presto per non perdere di vista l’obiettivo principale di questa annata, ovvero la conquista del decimo scudetto consecutivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occhi in casa Roma | Scambio in difesa

Calciomercato Juventus, maxi offerta PSG per Kulusevski, sul piatto Di Maria: i bianconeri dicono no

Intanto la Juventus continua a lavorare anche sul calciomercato e diversi calciatori bianconeri potrebbero finire nel mirino della società più importanti d’Europa. Il PSG, infatti, sarebbe pronto a mettere un big sul piatto per l’assalto a Dejan Kulusevski.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super scambio con Guardiola | I dettagli

Leonardo vorrebbe sacrificare Di Maria per arrivare al talento svedese ma l’argentino è in scadenza e il suo valore potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. Kulusevski invece è valutato 60 milioni di euro, per questo in aggiunta ci sarebbe un conguaglio da 35 milioni. Paratici però crede in Kulusevski non vuole accettare una proposta simile.

Il classe 2000 ha già fatto vedere qualche spunto interessante in questi primi due mesi e può ancora crescere per diventare un elementi importante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, la priorità per l’attacco | Colpo dalla Spagna

Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO | Offerto l’ex Milan: i dettagli