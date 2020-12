Calciomercato Juventus, occhi in casa Roma | Scambio in difesa

In casa Juventus il tecnico Andrea Pirlo decide di bocciare il calciatore dopo l’ultima prestazione: inserito nello scambio in Serie A

Vittoria netta per 3-0 quella della Juventus contro la Dinamo Kiev in Champions League. Ad andare a segno è l’intero tridente d’attacco Chiesa-Morata-Ronaldo, con l’ex Fiorentina in grande forma. A deludere però è stato un membro della retroguardia, che Andrea Pirlo avrebbe bocciato definitivamente. Inserito nello scambio in Serie A.

Calciomercato Juventus, Demiral bocciato: proposto lo scambio con Ibanez alla Roma

La Juventus dopo il pareggio di Benevento torna a vincere in Champions League con un 3-0 netto ai danni della Dinamo Kiev. Se in attacco le cose sembrerebbero andare per meglio, è in difesa che Andrea Pirlo avrebbe riscontrato qualche problema. Infatti anche ieri sera non gli sarebbe piaciuta la prestazione di Merih Demiral, che da quando è tornato dall’infortunio non ha mai avuto un altissimo rendimento.

Così, vista l’ennesima bocciatura del difensore turco da parte del tecnico bianconero, la Juventus starebbe pensando di inserirlo in uno scambio con la Roma. La società juventina infatti avrebbe messo gli occhi sul difensore giallorosso Roger Ibanez, che nonostante i suoi 22 anni sta disputando una grande stagione nella capitale. I bianconeri avrebbero offerto alla Roma uno scambio proprio tra i due centrali, valutati 30 milioni il turco e 40 il brasiliano. Uno scambio che però difficilmente convincerà la Roma a lasciare andare il numero 3 del reparto difensivo.

