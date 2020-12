Calciomercato Juventus, Ancelotti all’assalto | Scambio tra centrocampisti

A lanciare l’assalto in casa Juventus è Carlo Ancelotti, che mette nel mirino un centrocampista bianconero: proposto lo scambio

Europa pronta a scatenarsi nella finestra di calciomercato di gennaio, ormai alle porte. A mettere gli occhi in casa Juventus è un allenatore che conosce bene il calcio italiano e proprio i bianconeri, ovvero Carlo Ancelotti. Il tecnico dell’Everton infatti avrebbe puntato un calciatore bianconero, proponendo lo scambio con un membro dei ‘toffees’.

Calciomercato Juventus, Ancelotti punta Ramsey: proposto lo scambio con Andre Gomes

La Juventus dopo aver ipotecato la qualificazione i Champions League deve cercare di ritrovare la retta via anche in campionato, dove pesa ancora il pareggio con il Benevento. Nel frattempo si lavora per la sessione di calciomercato di gennaio, dove la Juventus dovrà ragionare sia sui possibili acquisti che sulle cessioni. A puntare il mirino in casa Juventus è Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton che starebbe pensando all’acquisto di Aaron Ramsey.

Per arrivare al gallese della Juventus l’allenatore dell’Everton starebbe pensando ad uno scambio con Andre Gomes, centrocampista ex Barcellona che non riesce a trovare abbastanza spazio nei ‘toffees’. Il portoghese potrebbe essere una buona soluzione per i bianconeri, appoggiato anche dal connazionale Cristiano Ronaldo. Entrambi sono valutati intorno ai 25 milioni, quindi lo scambio sarebbe tra pari.

