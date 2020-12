Calciomercato Inter, Suning sogna | “Barcellona costretto: addio Messi”

Il futuro di Lionel Messi è sempre più in bilico e l’Inter può sognare. Dopo un’estate in cui l’attaccante è sembrato a un passo dall’addio al Barcellona, ora l’argentino sembra ai saluti

Lionel Messi e il Barcellona, una storia d’amore che ha portato il club blaugrana a vincere tutto e il numero 10 a conquistare diversi riconoscimenti e ad affermarsi come uno dei più forti della storia del calcio. Dopo un’estate in cui l’attaccante aveva espresso la chiara volontà di lasciare il club spagnolo, ora i rumors sul suo addio tornano sempre più forti. Di seguito le ultime novità e l’interesse dell’Inter.

Calciomercato Inter, Messi sogno di Suning: addio al Barcellona

Le notizie delle ultime ore parlano di un Messi sempre più lontano dal Barcellona. Secondo quanto riporta ‘El Chiringuito Tv’, infatti, il fenomeno argentino sarebbe ad un passo dall’addio a fine anno. Il club non potrebbe più permettersi di pagare il suo altissimo ingaggio. PSG e Manchester City restano in prima fila, ma chissà che l’Inter non possa tornare prepotentemente in corsa per il fuoriclasse argentino. Suning sogna e ora è più che lecito.

