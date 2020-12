Calciomercato Milan, accordo chiuso | Fatta per 15 milioni!

Il Milan non intende mollare sul più bello e così a gennaio potrebbero arrivare rinforzi decisivi per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli

Il Milan non vuole fermarsi dopo un inizio stagionale strabiliante con risultati importanti collezionati sia in Serie A che in Europa League. La compagine rossonera, guidata da Stefano Pioli, vorrebbe continuare ad essere protagonista anche a partire da gennaio.

Calciomercato Milan, colpo in difesa per Pioli

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” la dirigenza rossonera avrebbe chiuso così il primo colpo in difesa per la sessione invernale di calciomercato: si tratta del centrale dello Schalke 04 Ozan Kabak, già seguito attentamente in estate. Il turco è uno dei difensori più promettenti del calcio europeo anche grazie alla sua giovane età: sulle sue tracce ci sono state anche Manchester United e Liverpool. La valutazione iniziale del club tedesco era di 25 milioni, ma a causa della crisi potrebbe lasciar partire il giocatore per 15 milioni più 5 convertiti in bonus.

