Calciomercato Inter, scambio col Barcellona | Carta a sorpresa

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. La società nerazzurra pronta per il colpo interessante con la carta a sorpresa

Saranno mesi interessanti per l’Inter che vuole regalare nuovi innesti di qualità assoluta ad Antonio Conte. La società nerazzurra intende essere così protagonista anche sul fronte calciomercato con colpi interessanti in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, carta Agoume per Junior Firpo

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” anche il Barcellona avrebbe messo nel mirino il giovane centrocampista francese, classe 2002, Lucien Agoume, attualmente in prestito allo Spezia. Il club blaugrana lo starebbe monitorando insieme ad altri top club d’Europa, come il Bayern Monaco.

E così l’Inter potrebbe pensare ad un’idea di scambio con la carta del talentuoso giocatore francese per arrivare al terzino del Barcellona, Junior Firpo, seguito già in passato dal club nerazzurro, che non sta trovando tanto spazio sotto la gestione Koeman.

L’Inter potrebbe così pensare ad una nuova ed interessantissima operazione di calciomercato.

