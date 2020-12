Calciomercato, l’Inter vuole il difensore | Scambio in Serie A

L’Inter vuole acquistare un difensore per rinforzare il reparto arretrato: possibile scambio in Serie A, proposto il centrocampista

Lo 0-0 contro lo Shakhtar per l’Inter ha significato l’uscita dal girone di Champions e la mancata qualificazione in Europa League. Tanti i gol presi dai nerazzurri in quest’inizio di stagione, sia in campionato, sia in Europa. Ecco perché il club starebbe pensando di acquistare un nuovo difensore centrale per risolvere i problemi del reparto arretrato. Possibile infatti uno scambio in Serie A per Nikola Milenkovic.

Inter, proposto lo scambio per Milenkovic

Nikola Milenkovic è uno dei difensori centrali più ricercati in Serie A. Il serbo riesce a coniugare un’ottima aggressività con una buona dose di qualità ed è capace di giocare sia in una difesa a quattro, sia in una difesa a tre. Milenkovic è in scadenza nel 2022 e difficilmente rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina, visti i tanti estimatori., e l’Inter vorrebbe acquistarlo già nel mercato di gennaio.

L’Inter ha l’idea di proporre uno scambio con Stefano Sensi, centrocampista che da quando è arrivato a Milano ha avuto tanti problemi fisici che gli hanno impedito di esprimersi ad alti livelli. Nella mente dei nerazzurri c’era già l’idea di liberarsi dell’ex Sassuolo, in uno scambio con Ramsey della Juventus.