Calciomercato Juventus, blitz in Brasile | Concorrenza dalla Serie A

La Juventus guarda molto al mercato brasiliano ed è pronta al blitz decisivo: c’è anche la concorrenza di un club di Serie A

Non solo calciatori già affermati, la Juventus è alla ricerca anche di giovani talenti per il cambio generazionale che sta portando avanti Andrea Pirlo. Già in estate sono arrivate le prime nuove leve, ma il processo pare appena iniziato. L’intenzione della dirigenza bianconera è anche di guardare al mercato sudamericano, dove c’è tanta possibilità di pescare il jolly dopo un’attenta valutazione. E’ il caso di Gabriel Veron, giovane brasiliano del Palmeiras.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Pogba arriva subito | Super scambio doppio

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, intreccio Benzema-Raiola | C’è anche il Milan

Juventus su Veron: c’è concorrenza dalla Serie A

L’idea della Juventus è quella di chiudere al più presto il colpo Veron, nel mirino da tempo. Per l’esterno offensivo del Palmeiras, però, c’è da valutare anche la concorrenza degli altri club. Dal Napoli al Manchester United, ma nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la Fiorentina. Secondo quanto riferito da ‘La Nazione‘, infatti, anche il club viola vorrebbe assicurarsi le prestazioni del brasiliano. Il suo contratto scadrà nel 2025 e ha una clausola da 60 milioni di euro. Classe ’02, il club bianconero spera che il blitz in Sudamerica porti a un risultato positivo.