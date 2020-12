Calciomercato Milan, salta tutto | Il gioiello ha scelto

Salta il colpo a centrocampo per il Milan: il gioiello ha scelto la sua destinazione per il prossimo mercato, che non sarà la rosa di Pioli

Il progetto che sta portando avanti Paolo Maldini, almeno fino a questo momento, sta dando i suoi frutti. Il primo posto in campionato e nel girone di Europa League convince ancor di più la dirigenza rossonera a puntare sui giovani. Sono solo due i ‘senatori’ presenti nell’undici titolare di Pioli: Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. Tanti calciatori under 30, anche poco sopra i vent’anni. E il dt del Milan vorrebbe acquistare un altro enfant prodige, anche se iniziano a sorgere alcune complicazioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, intreccio Benzema-Raiola | C’è anche il Milan

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba arriva subito | Super scambio doppio

Milan, il giovane vuole il Barcellona

Il calciatore che sta seguendo da vicino Maldini è il centrocampista del Marsiglia Boubacar Kamara. Francese classe ’99, cresce ogni partita che passa con l’Olympique e ha attirato su di sé gli occhi del Milan, ma non solo. Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, anche il Barcellona è molto interessato a Kamara. Anzi, sembra molto più che un semplice interesse: i catalani vorrebbero soffiare a Maldini il suo obiettivo.

Il quotidiano svela che il Barça segue Kamara da quando aveva 16 anni, Tuttavia, le elezioni per il nuovo presidente ci saranno solo a fine gennaio e questo complica i piani del suo acquisto, che avverrebbe l’estate prossima. A un anno dalla scadenza del contratto. Ma il centrocampista francese sembra preferire la corte del Barcellona a quella del Milan, mandando ko i piani di Maldini.