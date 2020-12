Calciomercato Roma, post Dzeko | L’erede è già in Italia!

In casa Roma si lavora all’erede di Edin Dzeko già nelle prossime sessioni di calciomercato: il sostituto è già protagonista in Serie A

La trasferta di Bologna contro la squadra di Mihajlovic il primo pensiero per la Roma di Fonseca che, tuttavia, programma anche il futuro. Le prossime sessioni di calciomercato potrebbero quindi portare nella Capitale l’erede di Edin Dzeko. Con il bosniaco all’alba dei 35 anni, ecco che il sostituto del bomber giallorosso potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A.

Calciomercato Roma, sostituto Dzeko: colpo a sorpresa

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la Roma si starebbe già muovendo in ottica mercato per l’erede di Edin Dzeko. Il bosniaco, viene riportato, è più vicino ad appendere le scarpette al chiodo ed è per questo che il nome caldo per rimpiazzarlo sarebbe già in Italia.

Si tratta di Luis Muriel che, insieme ad Ilicic e Gomez, vivrebbe una fase di rottura con il tecnico della ‘Dea’ Gasperini. Il nazionale colombiano, 29 anni, è quindi tra i favoriti per ereditare il posto in attacco di Dzeko, con l’Atalanta che lo valuta non meno di 25 milioni.

Il club nerazzurro non ha intenzione di scaricare Gasperini ed è per questo che Muriel può quindi cercare fortuna altrove, con la Roma alla finestra pronta a dare l’assalto al classe ’91 nel 2021.