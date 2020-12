Calciomercato, rottura totale: va alla Roma | Milan superato

Il Milan sembrava in corsa per il trequartista sul calciomercato, ma alla fine la Roma è balzata in pole position per il centrocampista. Di seguito tutte le ultime novità e i possibili scenari per il suo futuro

Il futuro di Alejandro Gomez sembra ormai essere sempre più lontano dall’Atalanta. Il centrocampista offensivo è stato un punto di riferimento assoluto per Gian Piero Gasperini negli ultimi anni, ma dopo la lite improvvisa tra i due, la sua storia a Bergamo sembra essere al capolinea. Già a gennaio l’argentino sembra essere pronto alla partenza. Ecco tutte le ultime novità sul suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, affare in Serie A | Scambio per il giovane talento

Calciomercato Milan, si allontana Gomez: c’è la Roma

Gomez fa gola a diverse big di Serie A. Il trequartista, infatti, come vi abbiamo riportato, è entrato nel mirino del Milan negli ultimi giorni. Maldini lo vorrebbe come elemento essenziale nella corsa scudetto. I rossoneri, però, potrebbero presto essere superati dalla Roma. Il club giallorosso fa sul serio e potrebbe tentare l’affondo fin da gennaio per dare a Fonseca un altro innesto di qualità, che potrebbe fare la differenza nella corsa ai primi posti in Serie A. La valutazione dell’argentino si attesta sugli 8-10 milioni di euro.