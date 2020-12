Calciomercato Inter, vice Lukaku a sorpresa | ‘Assist’ alla Juventus

L’Inter continua ad essere alla ricerca di un vice Romelu Lukaku in attacco: assalto al bomber a gennaio, con ‘assist’ alla Juventus

La sessione invernale di calciomercato vedrà l’Inter puntare soprattutto a rinforzare il reparto offensivo. Infatti i nerazzurri cercheranno di trovare un vice Lukaku che possa far rifiatare il bomber belga ogni tano. Alcuni nomi che erano in lista sembrano essere irraggiungibili, così spunta un nome a sorpresa. Affare che potrebbe essere un ‘favore’ alla Juventus.

Calciomercato Inter, Marega il nome per l’attacco: assalto a gennaio

L’Inter continua a dipendere molto dai gol e dalle prestazioni di Romelu Lukaku. L’attaccante belga in questa prima parte di stagione ha messo a segno 13 gol in 15 partite tra Serie A e Champions League. Però Antonio Conte continua a chiedere un altro attaccante che possa fare da vice Lukaku nel mercato invernale. Ormai i nomi di Olivier Giroud e Arkadiusz Milik sembrerebbero due piste difficilI da percorrere, così Beppe Marotta punta il mirino su un nuovo profilo.

A finire sulla lista dei nerazzurri infatti è l’attaccante del Porto, Moussa Marega. Il bomber classe 1991 è in scadenza di contratto con il club portoghese e dunque a gennaio potrebbe già siglare un accordo con altri club per la prossima stagione. L’Inter però sarebbe pronta a giocare d’anticipo, offrendo al Porto circa 5-10 milioni di euro per averlo disponibile nella seconda parte di stagione. Questo involontariamente diventerebbe anche un favore alla Juventus, che non lo troverebbe contro negli ottavi di Champions League.