Calciomercato Inter, crisi e colpaccio | Torna in Italia!

L’Inter guarda al prossimo mercato estivo con un nome nel mirino di Marotta: si studia il ritorno in Serie A

Il momento delicato dell’Inter coinciso con l’amara ed inattesa eliminazione in Champions League spinge la dirigenza meneghina a concentrarsi sui prossimi obiettivi di calciomercato. In tal senso, Marotta potrebbe pensare di andare all’assalto dell’ex giocatore di Serie A: idea ritorno in Italia la prossima estate.

Calciomercato Inter, crisi profonda: pronta l’offerta

Una forte crisi economica ha colpito diversi club europei, negli ultimi mesi dove la pandemia legata al Coronavirus ha messo in ginocchio tra gli altri anche il mondo del calcio. Tra le società maggiormente ‘sofferenti’ vi è l’Everton guidato da Carlo Ancelotti che ha registrato un passivo shock negli ultimi 13 mesi: ben 140 milioni di sterline, a differenza dei 111 registrato nel 2019.

In tal senso, l’Inter potrebbe quindi tornare alla carica per un vecchio obiettivo della dirigenza nerazzurra. Si tratta del brasiliano Allan, già accostato in passato proprio all’Inter, in uno scambio con Vecino.

L’ex mediano arrivato dal Napoli per 25 milioni di euro la scorsa estate, potrebbe quindi essere sacrificato per rimpolpare le casse del club inglese e, in vista di giugno, l’Inter avrebbe già in mente un’offerta. Un affare sui 20 milioni di euro per rivedere il 29enne di Rio de Janeiro in Serie A la prossima estate.