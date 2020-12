Calciomercato, duello Juventus-Inter | Colpo in Serie A

Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia per l’obiettivo che sta stupendo in Serie A: il possibile scenario

Un duello sul campo che può protrarsi anche in sede di calciomercato. Inter e Juventus pronte dunque a darsi battaglia per uno degli obiettivi, già accostati a nerazzurri e bianconeri, la scorsa estate. Il possibile scenario per il colpo direttamente in Serie A: Marotta e Paratici alla finestra.

Calciomercato Juventus e Inter, sfida in Serie A: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, Inter e Juventus sarebbero i club in pole position per l’acquisto di Gaetano Castrovilli nel 2021. Il centrocampista della Fiorentina in scadenza nel 2024 ha collezionato 12 presenze con 4 reti e 1 assist con la squadra gigliata.

Le due big italiane rimangono dunque in prima linea e proveranno a strappare al club di Commisso il classe ’97. Un’operazione tutt’altro che semplice visto che anche altri club europei ci hanno provato in estate

La società toscana, al momento, non intende privarsi del 23enne di Canosa di Puglia per il quale la prossima estate potrebbe accendersi una clamorosa asta di mercato.