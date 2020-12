Juventus, squalifica Morata: UFFICIALE | Ecco l’esito del ricorso

Arriva la decisione ufficiale della Corte sportiva di Appello Nazionale sul ricorso della Juventus per la squalifica di Morata

La Juventus di Pirlo, archiviata la bella vittoria europea contro il Barcellona, è già concentrata per la sfida in Serie A con il Genoa. In tal senso, arrivano importanti novità per il ricorso presentato dai bianconeri per la squalifica di Alvaro Morata: la decisione definitiva.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, duello Juventus-Inter | Colpo in Serie A

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, blitz in Brasile | Concorrenza dalla Serie A

Juventus, squalifica Morata: la decisione sul ricorso

La Corte Sportiva di Appello Nazionale ha preso una decisione riguardo al ricorso per la squalifica di due giornate ad Alvaro Morata, presentato dalla Juventus. L’attaccante spagnolo, fu espulso al termine del match contro il Benevento.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il comunicato ufficiale pubblicato dalla Figc sostiene come la Corte “accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di 8mila euro”. Morata, dunque, può tornare a disposizione per la sfida contro il Genoa: il bomber spagnolo ha il via libera per il ritorno sul rettangolo verde.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, ‘caso’ Suarez | L’esaminatore allo scoperto

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pogba arriva subito | Super scambio doppio

Una grande notizia per Pirlo che può tornare a contare sull’attaccante bianconero che fino ad ora ha trascinato la Juventus con 9 reti e 4 assist in 13 presenze stagionali.