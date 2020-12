Calciomercato Milan, l’Arsenal ci prova per Kessie | La risposta

Calciomercato Milan, l’Arsenal pronta a fare sul serio per l’ivoriano: c’è l’offerta dei Gunners, la risposta del club rossonero è chiarissima

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto in tempi di emergenza pandemica, dove la creatività e gli scambi giusti possono aiutare e svoltare una stagione. E’ il caso dell’Arsenal, che ha messo gli occhi sul profilo di Kessie ed è pronta a fare sul serio per portare l’ivoriano sulle sponde del Tamigi. Il Milan, dalla sua, avrebbe già risposto all’offerta dei Gunners. E la risposta, non lascerebbe spazio ad alcuna immaginazione.

Calciomercato Milan, l’Arsenal offre Torreira per Kessie: la risposta

Otto milioni di sterline più il cartellino di Lucas Torreira: questa l’offerta che l’Arsenal avrebbe messo sul piatto, per convincere il Milan a ‘mollare’ il cartellino di Franck Kessie. L’ivoriano, però, viene ritenuto da Pioli ed il suo staff un vero e proprio incedibile, ragion per cui il club rossonero avrebbe declinato l’offerta dei Gunners, nonostante il feeling e la stima storica nei confronti dell’ex Sampdoria.

Attualmente in prestito all’Atletico Madrid, Lucas Torreira sta faticando tantissimo nel trovare spazio e minuti nelle gerarchie del ‘Cholo’ Simeone. Un suo rientro all’Arsenal già nel prossimo gennaio aprirebbe la porta alle diverse contendenti, che intanto, qualche sondaggio, hanno cominciato a farlo (la Juventus, tra queste, ha chiesto informazioni sull’uruguaiano). E chissà che l’ex Samp non ritrovi fortuna proprio in Italia, con un nuovo capitolo nel nostro campionato.