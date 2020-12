Parma-Juventus, i convocati di Pirlo: manca un big

La Juventus domani scenderà in campo contro il Parma al Tardini e tra i convocati di Pirlo non ci sarà Paulo Dybala

La Juventus domani sfiderà il Parma alle 20:45 e Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati della partita di domani. Tra questi manca Paulo Dybala. Di seguito, la lista dei convocati dell’allenatore bianconero: “Szczesny, Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Ronaldo, Morata, De Graca”.

Per il 10 della Juve problemi muscolari, come reso noto dal club: “Paulo Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento muscolare alla gamba destra accusato durante la rifinitura odierna“.