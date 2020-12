Calciomercato Milan, attaccante dal Real Madrid | Previsto nuovo incontro

Il Milan non smette di lavorare sul calciomercato e programma nuovi colpi: nel mirino c’è l’attaccante del Real Madrid

È stato un avvio di stagione da sogno quello del Milan, che ha conquistato ben 31 punti nelle prime tredici giornate di Serie A, frutto di nove vittorie, quattro pareggi e zero sconfitte. Ieri è arrivato un altro successo convincente per 2-1 sul campo del Sassuolo, che ha riscattato i due pareggi nelle gare precedenti.

Ora l’Inter insegue i rossoneri ed è distante un punto, ma la compagine allenata da Stefano Pioli deve effettuare un’altra prestazione importante contro la Lazio per vivere le festività natalizie in vetta alla classifica per la prima volta dopo nove anni.

Calciomercato Milan, colpo Jovic: previsti nuovi incontri

Mentre la squadra è concentrata sul campo e non vuole più fermarsi, la società continua a lavorare sul futuro per effettuare nuovi colpi e ambire sempre a traguardi più importanti. Stefano Pioli ha bisogno di più alternative e per questo potrebbe esserci un affare con il Real Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, il Milan starebbe seguendo ancora la situazione di Jovic, attaccante del Real Madrid che sta avendo poco spazio. La società avrebbe in programma nuovi vertici con l’entourage del calciatore per avvicinare le parti e cercare un prestito con diritto di riscatto.

I rossoneri al momento sono anche in emergenza offensiva viste le assenze di Ibrahimovic e Rebic, ma Jovic è un obiettivo a prescindere dalla situazione dei due attaccanti.