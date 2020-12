Calciomercato, esonero a Natale | Addio immediato!

Una decisione inaspettata proprio alla vigilia di Natale: la notizia ha lasciato tutti spiazzati. A breve l’annuncio ufficiale

Una notizia che ha lasciato tutti spiazzati. Come svelato dall’edizione online de la “Bild” Leonardo, dg del Paris Saint-Germain, avrebbe preso una decisione inaspettata. All’indomani della vittoria per 4-0 contro lo Strasburgo, Tuchel sarebbe stato esonerato proprio alla vigilia di Natale dal club francese. A breve dovrebbe arrivare così l’annuncio ufficiale per l’addio immediato dell’allenatore tedesco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Eriksen | Beffa a sorpresa

Calciomercato, esonero Tuchel: la bomba incredibile

Proprio alla stampa lo stesso Tuchel aveva commentato in maniera euforica il suo punto di vista dopo il poker rifilato in Ligue 1: “Ora siamo stanchi mentalmente, ma siamo positivi. Abbiamo finito il girone in Champions, sono convinto che diventeremo campioni”. Ora la decisione inaspettata da parte di Leonardo, che dovrebbe annunciarlo in maniera ufficiale.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, da uomo dei gol impossibili a riserva di lusso | Dybala un anno dopo!

Per il post Tuchel ancora non ci sono conferme per quanto riguarda la guida tecnica del PSG. In passato è stato accostato anche l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, che continua ad essere in pole per i top club d’Europa. Come svelato dal portale francese RmCSport in pole ci sarebbe il profilo di Mauricio Pochettino, fermo ormai da tempo dopo l’esperienza al Tottenham conclusasi con il suo esonero circa un anno fa.

Sarà proprio dura da dirigere per Tuchel, esonerato dal Psg così dopo una vittoria convincente in campionato e dopo un cammino positivo tra campionato e Champions League.