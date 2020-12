Calciomercato, di nuovo in Serie A | Derby Inter-Milan

Il calciatore ex Juventus potrebbe tornare a sorpresa in Serie A già a gennaio: spunta l’interesse di Inter e Milan per il derby di calciomercato

Non è stato sicuramente un 2020 fortunato quello di Mario Mandzukic, che dopo aver abbandonato la Juventus a dicembre dell’anno scorso si è accasato all’Al Duhail, club del campionato qatariota, dove ha collezionato soltanto cinque presenze da gennaio a giugno, ovvero fino alla scadenza del suo contratto.

Il croato è stato un elemento fondamentale della Juventus di Massimiliano Allegri, ma con l’arrivo di Maurizio Sarri è cambiato tutto in casa bianconera e nei primi tre mesi della scorsa stagione non ha totalizzato neanche un minuto in campo. Nonostante ciò, però, non è da escludere un nuovo ritorno in Serie A.

Calciomercato, Mandzukic vuole la Serie A: possibile lotta tra Inter e Milan

Dopo questi primi tre mesi, Mario Manduzkic non ha ancora trovato una nuova squadra ma vorrebbe provare a rilanciarsi in società importanti, sfruttando il fatto di essere svincolato e quindi poter scegliere la sua nuova destinazione senza ostacoli delle società, direttamente a parametro zero.

Su di lui potrebbe esserci l’interesse di Inter e Milan, che potrebbero scatenare un vero e proprio colpo di calciomercato nel mese di gennaio. I nerazzurri vogliono un’altra punta di fisico mentre i rossoneri non hanno attualmente un vice Ibrahimovic, per questo è necessario un calciatore che si alterni con lo svedese.

Per il Milan la necessità potrebbe essere maggiore visto che in questi cinque mesi rimasti ci saranno tante partite e con l’Europa League si giocherà ogni tre giorni.