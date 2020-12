Calciomercato Inter, Eriksen con le valigie | Scambio di prestiti col PSG

Il calciomercato di gennaio sta per aprire le porte ed in casa Inter è pronto a partire Christian Eriksen: scambio di prestiti col PSG

Manca sempre meno all’apertura della finestra invernale di calciomercato ed in casa Inter si tirano le somme per capire chi partirà e chi invece si tenterà di acquistare. In cima alla lista dei partenti continua ad esserci Christian Eriksen, mentre per lui si potrebbero aprire le porte di Parigi. Lo scambio con il PSG potrebbe essere una soluzione.

Calciomercato Inter, Pochettino chiama Eriksen: scambio con Paredes

Il futuro di Christian Eriksen sembrerebbe essere sempre più lontano dall‘Inter. Il centrocampista danese infatti da quando è approdato in nerazzurro non è mai riuscito ad avere feeling con il tecnico nerazzurro Antonio Conte ed ultimamente a lui sono riservati solamente gli ultimi scampoli di partita. Così a gennaio il suo nome sembrerebbe essere in cima alla lista dei partenti.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, a pensare ad Eriksen sarebbe il suo ex tecnico Mauricio Pochettino, che vorrebbe il suo pupillo al PSG. Così potrebbero aprirsi le porte di uno scambio di prestiti a gennaio, inserendo nell’affare un centrocampista che piace da tempo ad Antonio Conte, ovvero Leandro Paredes, altro calciatore che non vive un ottimo momento nel proprio club. Uno scambio di prestiti dunque che accontenterebbe entrambe le squadre, per poi riparlare di un eventuale affare definitivo a giugno.