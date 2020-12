Calciomercato, doccia fredda Milan | Il big non si muove!

Svolta in arrivo per il futuro di Mauro Icardi al Psg: l’ex capitano interista è il grande sogno per l’attacco del Milan

A pochi giorni dal ritorno in campo per la sfida in casa del Benevento, il Milan sta per registrare il raffreddarsi di una delle piste di calciomercato più suggestive coltivate per il prossimo anno. Un sogno per l’attacco del ‘Diavolo’, quello che porta il nome di Mauro Icardi, destinato a rimanere tale: ecco perchè.

LEGGI ANCHE >>>Milan-Juventus, le ultime sull’infortunio di Ibrahimovic

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, addio a zero | C’è la nuova squadra

Calciomercato Milan, sogno Icardi: c’è la svolta

L’esonero di Tuchel sulla panchina del Psg può aver portato ad un’importante svolta per il futuro di Mauro Icardi. Dato per sicuro partente fino a qualche settimana fa, per l’ex capitano dell’Inter si prospetta una clamorosa permamenza a Parigi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Secondo ‘Todofichajes.com’, l’argentino ha tutta l’intenzione di tentare un rilancio con l’approdo in panchina del connazionale Pochettino e quindi la pista Milan, almeno per gennaio, pare destinata a sfumare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Milan, il big ha deciso | Niente Serie A

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, scambio in Spagna | Castillejo porta il difensore

I rossoneri, a caccia di un bomber di spessore che affianchi Ibrahimovic, per poi sostituire lo svedese in futuro, dovranno dunque guardare altrove. Icardi, in scadenza nel 2024, ha siglato 2 reti nelle 5 presenze accumulate fino ad ora in 353′.