Calciomercato, da Gomez a Pogba | I cinque nomi più caldi per gennaio

Da Gomez e Eriksen a Dybala e Pogba: ecco i big che infiammeranno il calciomercato invernale ormai alle porte

La sessione invernale di calciomercato, cosiddetta “di riparazione”, avrà ufficialmente inizio il prossimo 4 gennaio. Molti dei nomi dei big che saranno al centro delle trattative nel prossimo mese sono però già noti. Il ‘Papu’ Gomez, ad esempio, è destinato a far parlare di sé, così come Paulo Dybala per quanto riguarda il rinnovo di contratto con la Juventus. Ma non solo. Da Eriksen a Pogba, ecco i principali big che infiammeranno la prossima sessione di mercato in Serie A. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Serie A, da Gomez a Dybala e Pogba | I big al centro delle trattative

Nelle ultime settimane ha fatto scalpore la clamorosa rottura tra l’Atalanta ed il suo capitano, il ‘Papu’ Gomez. L’argentino sembra destinato a lasciare Bergamo e, a meno di sorprese, rimarrà in Serie A. Inter e Milan sono già alla finestra, e si è addirittura parlato anche della Juventus. In scadenza nel 2022, il 32enne è valutato circa 10-15 milioni di euro dal club bergamasco. A proposito di rotture con la società, è ancora più insanabile quella tra il Napoli e Milik, ormai separato in casa da inizio stagione. L’attaccante polacco fa gol alle big di Serie A, ma nonostante sia in scadenza a giugno il club azzurro non fa sconti. È insomma muro contro muro tra le parti e non è escluso che l’ex Ajax possa liberarsi solo alla scadenza naturale del contratto con la società di De Laurentiis.

Diversa invece la situazione di Dybala: l’argentino sta attraversando uno dei peggiori periodi della sua carriera, ma il rinnovo oltre il 2022 con la Juventus è sempre in agenda. In questo senso, decisivo potrebbe essere proprio il mese di gennaio. Infine, altri due separati in casa sono Christian Eriksen e Paul Pogba: il fantasista danese è sul mercato e sicuro partente nell’Inter, mentre l’ex Juventus rimane il grande sogno proprio dei bianconeri. Riportarlo a Torino già a gennaio sarà piuttosto complicato, ma gli annunci di Raiola e la situazione in casa Manchester United fanno sognare i tifosi. In ogni caso, si profilano settimane piuttosto infuocate sul fronte mercato.