Juventus che osserva con attenzione la situazione di un bomber in Premier League che pensa all’addio: prezzo dimezzato e contatti avviati

Calciomercato invernale pronto ad entrare nel vivo, dove si inizieranno anche a porre le basi per le trattive della prossima estate. La Juventus fiuta l’affare dalla Premier League e mette il mirino su un attaccante della Premier League che potrebbe partire. Il prezzo cala ed i bianconeri avviano i contatti.

Calciomercato Juventus, assalto a Gabriel Jesus: contatti avviati

In casa Juventus continua la ricerca di un attaccante e gli occhi di Fabio Paratici puntano in Premier League. Nel Manchester City il bomber Gabriel Jesus sembrerebbe non aver gradito le voci su un possibile assalto del club inglese all’attaccante del Tottenham, Harry Kane, con offerta da 100 milioni di euro, portando così l’attaccante di Guardiola a meditare l’addio.

Pronta ad approfittare della situazione dunque ci sarebbe la Juventus, che potrebbe tentare di prelevare l’attaccante brasiliano circa 45-50 milioni, con un calo del prezzo di ben 30 milioni rispetto alle richieste della scorsa estate. Così per non farsi sfuggire la grande occasione di mercato i bianconeri avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del bomber dei ‘citizens’, così da anticipare la concorrenza.