Dopo un avvio difficile, la Juventus prova a intervenire sul calciomercato già per gennaio: pronto il colpo dalla Serie A

Non è stato un avvio di stagione semplice per la Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi in questi tre mesi e ora almeno in Serie A ritrova la sua strada in netta salita. I bianconeri infatti sono in sesta posizione in classifica e hanno ben dieci punti di distacco dalla vetta occupata dal Milan.

Sono dunque festività natalizie vissute da una posizione insolita per la Juventus, che è abituata a stare sempre nelle zone alte della classifica in questo periodo. C’è ancora una gara in meno che potrebbe ridurre lo svantaggio, ma la differenza la farà l’atteggiamento della squadra alla ripresa del campionato.

Calciomercato Juventus, tre opzioni per arrivare a Pavoletti: assist dall’Inter

Intanto la società sta già cercando di correre ai ripari e vorrebbe garantire maggiori alternative al tecnico Andrea Pirlo. Visto che si giocherà quasi ogni settimana anche di martedì o mercoledì, servono alternative in ogni reparto e la società starebbe cercando un altro attaccante.

Nel mirino c’è Leonardo Pavoletti, che con la possibile cessione di Pinamonti dall’Inter al Cagliari potrebbe indipendentemente dall’arrivo o meno di Reynolds. La società bianconera, infatti, potrebbe pensare anche al prestito con eventuale riscatto per l’attaccante oppure a uno scambio di prestiti con Frabotta.