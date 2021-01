La Juventus pensa al futuro e potrebbe effettuare dei cambi clamorosi in attacco: via Dybala, un big al suo posto

Non è stato un avvio di stagione semplice per la Juventus, che ha collezionato diversi passi falsi nei primi tre mesi di stagione sorprendendo tutti in negativo. La compagine bianconera ha effettuato una sorta di rivoluzione tra agosto e settembre e fin qui i frutti non sono ancora arrivati del tutto.

Ci sono state prestazioni importanti alternate a gare sottotono, la compagine allenata da Andrea Pirlo ha bisogno di una continuità che fin qui non ha mai trovato. Il mese di gennaio è quello della verità perché i bianconeri possono rilanciarsi una volta per tutte verso le prime posizioni in classifica con un filotto di vittorie.

Calciomercato Juventus, se parte Dybala c’è l’occasione Sancho

Una delle delusioni più grandi di questo avvio di stagione è Paulo Dybala, che a differenza dell’anno scorso è riuscito a incidere in pochissime occasioni. Il suo contratto scade a giugno 2022 e ancora non c’è l’accordo per il rinnovo, per questo il suo futuro sembrerebbe più in bilico che mai.

In caso di addio per circa 70-80 milioni di euro, la Juventus potrebbe avere già pronta la sua alternativa. Nel mirino potrebbe esserci infatti Jadon Sancho, che secondo ‘TodoFichajes.com’ potrebbe lasciare il Borussia Dortmund per una cifra intorno agli 80 milioni di euro.

In questo modo dunque la Juventus proverebbe a svoltare in attacco con l’arrivo di un talento che andrebbe a sostituire un calciatore sottotono negli ultimi mesi.