Vittoria schiacciante dell’Inter che demolisce 6-2 il Crotone e balza virtualmente al primo posto in Serie A, in attesa di Benevento-Milan

Nonostante un inizio in salita, l’Inter ribalta lo svantaggio e manda ko un inerme Crotone. I nerazzurri vanno sotto al 12′ con Zanellato che manda gli ospiti sullo 0-1. Lautaro Martinez ristabilisce la parità al 20′, con il primo sorpasso che avviene grazie all’autorete di Marrone.

Golemic, al 36′, rimette il match in parità prima che si scateni il ‘Toro’. L’argentino, al 57′ prima ed al 78′ poi, firma la personale tripletta inframezzata dalla rete del solito Lukaku. Chiude ogni discorso il gol di Hakimi che trova la gioia personale al minuto 87.

Inter-Crotone 6-2, tabellino, marcatori e classifica

INTER-CROTONE 6-2: 12′ Zanellato (C), 20′, 57′, 78′ Lautaro Martinez (I), 31′ aut. Marrone (C), 36′ rig. Golemic (C), 64′ Lukaku (I), 87′ Hakimi

CLASSIFICA

SERIE A: Inter** 36 punti; Milan 34; Roma 27; Sassuolo 26; Napoli* 25; Juventus* 24; Atalanta* 22; Lazio 21; Verona 20; Benevento 18; Sampdoria 17; Udinese* e Bologna 15; Fiorentina e Cagliari 14; Parma 12; Spezia 11; Genoa 10; Crotone** 9; Torino 8.

** una partita in più

* una partita in meno