Il Milan non si ferma e continua a vincere in campionato anche in dieci per buona parte della sfida contro il Benevento: Tonali espuslo

Il Milan continua a collezionare punti preziosi in Serie A. La compagine rossonera vince in casa del Benevento grazie alle reti di Kessie e Rafael Leao. Per buona gara della sfida Donnarumma e compagni hanno giocato anche in dieci a causa dell’espulsione di Tonali.

Milan, problemi di formazione contro la Juventus

Soltanto tra tre giorni, mercoledì 6 gennaio, è in programma la super sfida contro la Juventus con tanti problemi di formazione per Stefano Pioli, soprattutto nella zona centrale di campo. Fuori Bennacer per infortunio e Tonali per squalifica: Krunic dovrebbe scendere in campo dal primo minuto in una partita delicata.

Dopo una partita sofferta il Milan ha dimostrato di esserci per lo Scudetto mettendo in campo caparbietà e voglia di riscatto dopo tanti anni di purgatorio. Una prova di forza prima di arrivare allo scontro contro i bianconeri, guidati da Andrea Pirlo, che saranno in scena questa sera all’Allianz Stadium contro l’Udinese.

Ancora tanti problemi per il Milan, che non muore mai e cercherà di allungare sempre di più in classifica.