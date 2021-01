Il calciomercato della Lazio si apre con un dietrofront che fa saltare l’addio di un difensore in Serie A: decisione inaspettata

La Lazio di Simone Inzaghi è in crisi e nelle ultime cinque partite di campionato è arrivata una sola vittoria. Così il club biancoceleste torna a cercare rinforzi sul mercato e ragiona sulle possibili cessioni. Salta all’improvviso un affare che sembrava ormai concluso.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, occasione a zero | Non rinnova con il Psg

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, da Giroud a Aguero | Gli attaccanti che potrebbero arrivare in Serie A!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, occasione dalla Premier | Arriva l’ex Lazio!

Calciomercato Lazio, salta la cessione di Vavro: il Genoa ci ripensa e lo rispedisce ad Inzaghi

Sembrava tutto fatto ormai per il trasferimento di Denis Vavro dalla Lazio al Genoa. Infatti il difensore biancoceleste aveva già effettuato le visite mediche con il club rossoblu, superandole, sostenendo anche un allenamento nel centro sportivo di Pegli. Ma improvvisamente la società ligure ha deciso di sospendere le pratiche per l’acquisto del centrale slovacco.

Infatti secondo quanto riportato da Sky Sport, a decidere per bloccare l’acquisto del difensore laziale sarebbe stato proprio l’allenatore del Genoa, DavideBallardini. Il motivo principale sarebbe la mancanza di ritmo partita del centrale difensivo, che in questa stagione ha giocato solamente 31 minuti, mentre al tecnico rossoblu servirebbe un difensore subito pronto a giocare visto il recente infortunio di Zapata. Dunque calciatore slovacco pronto a tornare da Simone Inzaghi in attesa di trovare una nuova destinazione.