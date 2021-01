Occasione dalla Premier League per Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan: Felipe Anderson terminerà il prestito dal Porto a breve

Il Milan è sempre molto attento a sfruttare le occasioni che presenta il mercato invernale. A maggior ragione nel momento in cui i rossoneri sono al primo posto, e in vista della seconda parte di stagione vorrebbero rinforzare la rosa. Oltre alla difensore e al centravanti, potrebbe anche essere rinforzata la trequarti offensiva, magari con un calciatore duttile. Insomma, una sorta di ‘piano B‘ rispetto a quelli che oggi sono gli imprescindibili per Stefano Pioli. Un calciatore che farebbe al caso dell’allenatore ex Inter è Felipe Anderson, che per usare un eufemismo sta vivendo uno dei peggiori momenti della sua carriera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Gattuso vicino al rinnovo | Sirene dall’estero

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen per il vice Lukaku | Proposto lo scambio

Milan, idea Felipe Anderson per la trequarti

Felipe Anderson è stato acquistato dal West Ham per 38 milioni di euro nell’estate 2018. La sua esperienza in Premier League è da considerarsi positiva fino all’arrivo di David Moyes, quando il club ha deciso di lasciarlo partire. Il brasiliano è andato il prestito al Porto, ma in questa stagione ha giocato solo 218′, di cui 49′ in campionato. Solo un assist all’attivo in coppa, dunque secondo ‘The Guardian‘ il suo prestito terminerà a breve e tornerà alla base.

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, potrebbe fiondarsi sul giocatore che tanto ha fatto bene alla Lazio. Il modulo di Pioli e la sua proposta di gioco si sposano alla perfezione con Felipe Anderson, desideroso di tornare a esprimersi a grandi livelli. I rossoneri sono una squadra che funzionano e l’inserimento dell’ex Lazio non potrebbe che far bene a entrambe le parti.