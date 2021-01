Antonio Conte, allenatore dell’Inter, potrebbe lasciare la Beneamata al termine di questa stagione. Su di lui occhio all’interesse del Real Madrid di Florentino Perez e dell’Atletico Madrid, che dovrebbe salutare il Cholo Simeone alla fine dell’annata. Conte ha ancora almeno un altro anno di contratto con il club meneghino

La stagione di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter non è partita proprio con il piede giusto. Le parole pesanti del tecnico pugliese dopo la vittoria di Bergamo e la sconfitta in finale di Europa League hanno portato dirigenza e staff a stabilire un patto di non belligeranza per quest’annata. Una convivenza forzata che, a prescindere dai risultati, potrebbe concludersi al termine della stagione, nonostante Conte abbia un contratto per un altro anno con la Beneamata.

L’ingaggio dell’ex allenatore di Juventus e Chelsea è di circa 12 milioni di euro ed il contratto, firmato nella primavera del 2019, prevede tre anni di permanenza con un opzione per il quarto.

Calciomercato Inter, derby di Madrid per avere Conte!

In caso di addio al termine della stagione, sul profilo di Antonio Conte potrebbero gettarsi i due club di Madrid: l’Atletico ed il Real. I Colchoneros infatti, alla chiusura dell’annata, dovrebbero salutare il Cholo Simeone, mentre i Blancos hanno già fatto dei tentativi per l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana.

Gran parte del discorso sarà però legato alle cifre e alle modalità di uscita di Conte dall’Inter. L’allenatore pugliese infatti, potrebbe sciogliere definitivamente il suo contratto con i nerazzurri a fronte di una cospicua liquidazione. Questo scenario favorirebbe l’Atletico ed il Real che non sarebbero più costrette a trattare con l’Inter la partenza di Conte.