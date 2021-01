Calciomercato Inter, Suning in stallo | Bloccati stipendi e rinnovi

La situazione societaria dell’Inter pone Suning in una situazione di stallo in merito agli stipendi e ai rinnovi dei giocatori

Il futuro dell’Inter è ancora tutto da decifrare. Se da una parte i risultati stanno arrivando -in ambito nazionale, è chiaro-, dall’altra c’è incertezza dal punto di vista societario. Suning ha gestito con stabilità e sicurezza negli ultimi anni, ma dalla Cina sono arrivate delle novità da non sottovalutare. L’espressione ‘il Governo ha chiuso i rubinetti‘ o simili, è volgare, banale, ma azzeccata.

Inter, ‘caso’ Suning: problemi per il rinnovo dei giocatori

La realtà è che i proprietari stanno valutando nuovi partner, in grado anche di rilevare la maggioranza delle quote. Questo inevitabilmente crea scontentezza dal punto di vista sportivo. In che modo? I giocatori non sanno cosa succederà un domani. Questo nella mente di un ragazzo di 25 anni, che svolge il mestiere migliore del mondo, influisce e non poco.

Questo ‘caso’ sul cambio di proprietà, potrebbe condizionare fortemente il mercato in entrata e i rinnovi. Suning potrebbe anche rimandare il pagamento dei prossimi stipendi, e questo pone i giocatori in una situazione. I vari De Vrij, Barella e Lautaro Martinez sono in attesa di novità per il rinnovo del loro contratto. Incertezza che inevitabilmente dà fastidio ai giocatori. L’argentino, per esempio, è uno dei top player della Serie A e le grande squadre europee non aspettano altro che si venga a creare una situazione di stallo -ancor più di ora- per mettere le mani su questo tipo di giocatori.