Il top player spinge per lasciare la Premier League nel calciomercato di gennaio: Juventus anticipata, chiusura vicina

In attesa del big match in campionato contro l’Inter, la Juventus di Andrea Pirlo si guarda intorno per i prossimi colpi di calciomercato. In tal senso, la dirigenza bianconera sta per essere anticipata per un obiettivo da tempo sul taccuino di Paratici: chiusura già a gennaio.

Calciomercato Juventus, colpo Dele Alli: chiusura vicina

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il futuro di Dele Alli con ogni probabilità sarà, immediatamente, lontano dal Tottenham. Il centrocampista inglese, ormai fuori dalle prime scelte di Mourinho, sta spingendo per ricongiungersi a Pochettino e vestire la maglia del Psg.

Operazione che già nelle prossime settimane, prima della chiusura del mercato invernale, dovrebbe vedere una chiusura sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Juventus che, dunque, sta per veder sfumare definitivamente l’obiettivo Alli per la trequarti, con la società torinese che ci stava da tempo pensando per la prossima estate.

Non nell’attuale sessione invernale ma a giugno in quanto, causa Brexit, la Juventus non avrebbe posti disponibili per accogliere il centrocampista 24enne in uscita dagli ‘Spurs’, che potrebbero provare a rimpiazzarlo con uno tra Dybala (la Juventus non esclude a priori la cessione, ma servirebbe offerta importante) e l’ex Eriksen che l’Inter è ben disposta a lasciar partire.