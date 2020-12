Calciomercato Juventus, occasione dal Tottenham | Annuncio di Mourinho

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato della situazione che sta vivendo Dele Alli facendo un annuncio importante

Il Tottenham sta vivendo un’ottima stagione finora, con il primo posto conquistato nel girone di Europa League, la lotta al Liverpool per il vertice della Premier e l’approdo in semifinale di EFL Cup. Una serie di obiettivi minimi raggiunti in questi primi mesi da José Mourinho, che ieri ha battuto lo Stoke ai quarti della Coppa di Lega per 1-3. In gol sono andati Bale, Ben Davies e Harry Kane. Non ha invece segnato Dele Alli, che con il proprio allenatore ha un rapporto abbastanza complicato.

Juventus, le parole di Mourinho su Dele Alli

Nel postpartita della sfida contro ‘The Potters‘, José Mourinho ha parlato proprio di Dele Alli, che ha agito da trequartista: “Un giocatore in quella posizione secondo me deve legare i reparti e proporre gioco, non creare problemi alla squadra“. Una stoccata niente male: il portoghese non le manda a dire a nessuno e questa potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso nel rapporto tra i due.

La Juventus è sempre alla finestra per capire la fattibilità dell’acquisto del centrocampista inglese, che ha visto il suo valore scendere di molto negli ultimi tempi. In Premier League questa stagione è sceso in campo solo per 74′ e spesso non è stato convocato. I bianconeri sono da tanto tempo sul giocatore e potrebbero sfruttare quest’occasione. Un interesse che potrebbe coinvolgere anche il Milan.