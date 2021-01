Il futuro di Ozil sarà fuori dai campionati principali d’Europa: la rescissione con l’Arsenal è a un passo

Alla fine è arrivata la separazione: Mesut Ozil lascerà l’Arsenal dopo un anno sfortunato, nel quale è finito ai margini del progetto. Fuori dai piani tattici di Arteta, il trequartista era stato proposto anche alla Juventus, ma i bianconeri avevano rifiutato la trattativa. L’ex Real Madrid andrà in Turchia, precisamente al Fenerbahçe, che negli ultimi giorni ha sondato anche il ‘Papu’ Gomez. Se però l’argentino potrebbe costare tra i 5 e i 10 milioni, Ozil arriverà a titolo gratuito.

Calciomercato, rescissione e addio a gennaio

L’Arsenal, infatti, è disposta a venire incontro al giocatore, che ha trovato l’accordo per la risoluzione anticipata del suo contratto. A confermarlo è ‘The Athletic’, che conferma anche la destinazione e le tempistiche. Nel weekend Ozil volerà verso la Turchia per firmare il suo nuovo contratto e iniziare una nuova vita atletica. Ritorno anche a casa, per il trequartista che ha origini turche, nonostante le 92 presenze con la nazionale tedesca, selezione con la quale ha chiuso nel 2018 ogni rapporto professionale.

Per la Juventus sarebbe stato un colpo a zero in grado di dare maggior mobilità al reparto offensivo, ma l’età avanzata e soprattutto il lungo periodo da fermo hanno fatto tentennare Paratici: inoltre difficilmente Ozil avrebbe potuto offrire una possibile plsuvalenza nel futuro. Allo stesso modo l’Inter avrebbe potuto percorrere questa strada, ma dinanzi a un modulo che non ha permesso a Conte di schierare con continuità Eriksen sarebbe stato altrettanto complesso trovare spazio per l’ex Werder Brema.