Potrebbe decidersi questa sera il destino del tecnico in panchina: in caso di sconfitta potrebbe arrivare l’esonero: ecco il sostituto

Non vanno per il meglio le cose nel Cagliari, che dopo 17 partite ha collezionato solamente 14 punti e si trova ad un solo punto dalla zona retrocessione. I sardi vengono da quattro sconfitte consecutive e questa sera affronteranno la capolista Milan. Potrebbe essere l’ultima partita di Di Francesco sulla panchina dei rossoblu, e la società pensa già al sostituto.

Calciomercato Cagliari, Di Francesco a rischio esonero: pronto Mazzarri

Trema la panchina di Eusebio Di Francesco, che questa sera affronterà il Milan in una partita che potrebbe rappresentare un crocevia per la stagione del tecnico del Cagliari. Infatti in caso di sconfitta pesante l’allenatore della squadra sarda potrebbe essere esonerato, visti i risultati deludenti raccolti fino ad ora. I tre punti in campionato mancano dallo scorso 7 novembre, quando arrivò il successo contro la Sampdoria, da lì solamente quattro pareggi e sette sconfitte.

Così la società sarda inizia già a pensare ai possibili profili per sostituire il possibile addio del tecnico attuale. Al momento in cima alla lista sembrerebbe esserci Walter Mazzarri, che dopo l’esonero dal Torino è ancora senza squadra. Tutto dunque si deciderà questa sera nella sfida da dentro o fuori contro il Milan.