La Juventus ha palesato evidenti difficoltà a centrocampo dove la dirigenza potrebbe anche porre qualche accorgimento in sede di mercato. Suggestione William Carvalho

Serataccia quella di ieri per la Juventus di Andrea Pirlo che è incappata in un brutto scivolone a San Siro contro i rivali dell’Inter. Una sconfitta netta nel gioco ancor più che nel punteggio per Ronaldo e soci che hanno evidenziato pesanti lacune. Tra i reparti maggiormente sotto accusa c’è il centrocampo, letteralmente dominato dai vari Barella, Vidal e e Brozovic. Una serata che ha quindi sottolineato ancora una volta le problematiche di costruzione di una Juventus ben lontana dagli standard degli anni scorsi e che potrebbe aver bisogno di qualche intervento in sede di mercato. Arthur non è ancora entrato negli schemi, Bentancur vive una fase di involuzione e i vari Ramsey e Rabiot non hanno mai convinto. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, emergenza centrocampo: idea Carvalho

Alla luce delle evidenti difficoltà attuali non è da escludere che Paratici e soci lancino un occhio alle occasioni di mercato in questi ultimi giorni di gennaio per rimpolpare la mediana. Una chance interessante potrebbe arrivare dalla Spagna dove William Carvalho sembra al capolinea della sua avventura. Il Real Betis ha infatti messo in vendita il centrocampista portoghese, connazionale di Cristiano Ronaldo che potrebbe favorire l’eventuale affare.

Su di lui oltre al Benfica anche il West Bromwich, senza considerare l’Inter che nelle scorse sessioni di mercato era stata accostata al ragazzo. Carvalho offrirebbe quantità ad un centrocampo che fatica a trovare la giusta solidità. Il prezzo non è proibitivo: 15/20 milioni potrebbero bastare a convincere il Betis.