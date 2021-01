Paulo Fonseca traballa: secondo i bookmaker c’è già il sostituto pronto a insediarsi sulla panchina della Roma

Il percorso della Roma è sicuramente sorprendente, i giallorossi hanno dimostrato di poter stare nelle prime posizioni della classifica per la grande qualità mostrata in questi primi mesi di stagione, ma senza dubbio la pesante sconfitta per 3-0 nel derby con la Lazio ha messo in luce anche i limiti del club e soprattutto ha messo in discussione Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese, in scadenza a giugno, è sotto attacco e la sua panchina traballa perché perdere un derby in questo modo certamente non può non avere delle conseguenze. Il suo rinnovo è legato alla qualificazione in Champions League ma secondo i bookmaker il suo posto sulla panchina della Roma è insidiato da una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Calciomercato Roma, l’erede di Fonseca è Maurizio Sarri

I betting analyst di Snai avrebbero il sostituto del tecnico portoghese: il soggetto in questione è Maurizio Sarri, attualmente senza squadra dopo l’a breve avventura alla Juventus e pronto a rimettersi in gioco in Serie A. Il suo approdo nella Capitale è addirittura dato a 2.50, staccato di molto rispetto alle altre possibili destinazioni.

Un’ ulteriore pressione su Paulo Fonseca che dovrà non solo reagire alla batosta del derby, ma dovrà anche scrollarsi di dosso l’ombra di Maurizio Sarri che sembrerebbe essere l’erede del portoghese alla guida della Roma. Molto dipenderà dai risultati che Fonseca riuscirà ad ottenere da qui a fine stagione, magari con un aiuto dal mercato.