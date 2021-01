La Juventus, archiviata la vittoria in Supercoppa contro il Napoli di Gattuso, programma le prossime operazioni di calciomercato: idea rinnovo per la pedina indispensabile per mister Pirlo

La stagione bianconera ha visto ieri il primo trofeo portato a casa dalla squadra di Pirlo. La Supercoppa italiana vola a Torino dove in ottica calciomercato si sta valutando, al momento è solo un’idea, di prolungare il contratto di uno dei fedelissimi di Pirlo. Valutazioni in corso dunque, in casa Juventus si pensa a blindare il pilastro dell’11 bianconero.

Calciomercato Juventus, rinnovo possibile: lo scenario

Una vittoria, quella sul Napoli, che alza il morale e rilancia le ambizioni stagionali dalla Juventus di Pirlo. Tra gli assoluti protagonista del 2-0 sugli uomini di Gattuso vi è sicuramente stato Juan Cuadrado. Il laterale colombiano ha spinto a più riprese sulla corsia di destra, mettendo in grossa difficoltà i partenopei.

Ecco che quella che viene considerata ormai da tempo una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Pirlo, potrebbe rinnovare. L’idea è di prolungare, in casa Juventus, il legame con l’ex Fiorentina, cercato in estate dal Valencia, fino al 30 giugno 2023.

Cuadrado, 32 anni, è attualmente in scadenza tra un anno e mezzo ed ha collezionato 19 presenze con la squadra bianconera, firmando ben 10 assist vincenti. Pirlo vuole tenerselo stretto: l’idea del rinnovo può essere sviluppata nei mesi a venire.