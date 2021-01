La Juventus mantiene nel mirino il top player che, già nel calciomercato invernale, può dire addio al Psg: Leonardo accelera per il sostituto richiesto da Pochettino

Poche ore al big match contro il Napoli valido per la finale di Supercoppa italiana ed in casa Juventus, in parallelo, si valutano le prossime operazioni di calciomercato. Caccia al top player che porti qualità alla squadra allenata da Pirlo: in tal senso, i bianconeri possono accelerare per portare subito Di Maria in Serie A.

Calciomercato Juventus, Di Maria già a gennaio: ecco l’offerta

Secondo quanto riportato da ‘Le10sport’, il Psg con l’avvento di Pochettino in panchina avrebbe intenzione di cambiare, da subito, diverse pedine. Durante l’attuale sessione di mercato il nome caldo per i transalpini resta sempre uno: Dele Alli. L’inglese, accantonato da Mourinho al Tottenham, è sul mercato e Leonardo punta ad anticipare la concorrenza portandolo subito al Psg nonostante l’importante richiesta degli ‘Spurs’ (50 milioni).

In tal senso, il probabile approdo di Dele Alli alla corte di Pochettino metterebbe alla porta Di Maria, da mesi nel mirino della Juventus che pensa ad un assalto immediato nelle prossime settimane. Un indennizzo per il 32enne argentino (il Psg chiederebbe 15 milioni, i bianconeri non andrebbero oltre i 10), con Di Maria che andrebbe a percepire lo stesso stipendio percepito a Parigi, circa 13 milioni annui, ma spalmati su più stagioni.

Situazione dunque in divenire: Angel Di Maria può arrivare subito alla corte di Pirlo per portare quella qualità richiesta dal tecnico bresciano. Il ‘Fideo’ ha passaporto italiano e potrebbe giocare anche da trequartista, in supporto di Ronaldo.