Si sblocca la situazione Eriksen: arriva la proposta per l’Inter dall’Inghilterra

La telenovela tra Inter e Christian Eriksen potrebbe essere giunta al termine. Il centrocampista danese è ormai da diverso tempo in uscita, dopo la palese esclusione di Antonio Conte dal suo progetto tecnico. Eriksen vuole riscattarsi e sogna di tornare in Premier League ma fino ad oggi non è arrivata nessuna offerta concreta sul tavolo dell’Inter, complice il pesante ingaggio del calciatore che limita le potenziali pretendenti.

La situazione, però, potrebbe essersi sbloccata: secondo il Podcast The Transfer Window di Duncan Castles, il Manchester United avrebbe richiesto Christian Eriksen all’Inter con la formula del prestito di 6 mesi. L’offerta dei Red Devils non sembra molto elevata economicamente ma i nerazzurri hanno necessità di liberarsi dell’ingaggio di 7,5 milioni netti a stagione e potrebbero accettare.

Calciomercato Inter, si fa avanti il Manchester United per Eriksen

L’operazione Eriksen sta bloccando anche le eventuali mosse in entrata. La sua uscita sbloccherebbe soluzioni per il mercato di gennaio e sarebbe un risparmio non indifferente per la società in termini di ingaggio, in un momento in cui la società stessa sta affrontando non poche difficoltà. Anche il Tottenham è sulle tracce di Eriksen per riportarlo a Londra dopo le stagioni strepitose con Pochettino. Anche in questo caso gli Spurs punterebbero al prestito con l’impegno a pagare solo una parte del cartellino.

Da Manchester intanto sono piuttosto convinti che il passo avanti dei Red Devils possa essere quello giusto per convincere l’Inter. Ci sarebbe anche l’opzione Arsenal con un ipotetico scambio che includerebbe Torreira. L’ipotesi più concreta, però, resta lo United che ha presentato la sua offerta. Tutte le strade per Eriksen portano in Inghilterra.