La Juventus continua a monitorare attentamente i vari affari sul mercato: ipotesi Zidane con il primo colpo possibile, arriva il no

La Juventus sarà una delle protagoniste del calciomercato anche in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà logicamente anche dai risultati che collezionerà Andrea Pirlo nei prossimi mesi dopo l’entusiasmante vittoria in Supercoppa italiana contro il Napoli.

Calciomercato Juventus, il no a Zidane per Benzema: nuovo colpo possibile

Dopo la sconfitta pesante in Coppa del Re il Real Madrid starebbe pensando ancora una volta all’addio di Zinedine Zidane, che rientrerebbe senza dubbio come profilo interessante per il post Pirlo sulla panchina dei bianconeri. E così l’idea suggestiva dell’allenatore francese per il colpo in attacco sarebbe quella di Karim Benzema con il suo contratto al Real in scadenza nel giugno 2022.

La dirigenza bianconera, infine, non sarebbe entusiasta di quest’operazione per l’innesto per rinforzare il reparto offensivo e così andrebbe sull’altro connazionale di Zidane, Alexandre Lacazette, attualmente in forza all’Arsenal. Il calciomercato non si ferma mai con la Juventus sempre molto motivata a far bene per arrivare ai migliori calciatori in circolazione.

Paratici e Nedved, infine, sono pronti ad ascoltare le richieste dell’allenatore in caso di addio al Real Madrid.