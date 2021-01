Allarme Koulibaly: dalla Spagna arriva la notizia che una big inglese è di nuovo sulle tracce del difensore senegalese

Il Napoli deve guardarsi le spalle da possibili corteggiatori in chiave calciomercato. Uno dei pezzi più pregiati del club partenopeo, si sa, è Kalidou Koulibaly, giocatore chiave per Rino Gattuso. Il difensore senegalese è stato piuttosto chiacchierato in estate, accostato per tutto il mercato estivo alla Premier League.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, colpo da Barcellona | L’ ex obiettivo del Milan per il Benevento

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Lazio, idea in Serie A per la difesa | I dettagli

Alla fine Koulibaly è rimasto a Napoli ma i corteggiatori dall’Inghilterra non sono mai andati via e presto potrebbero tornare alla carica, nonostante De Laurentiis sia stato sempre irremovibile sulle sue richieste, come quando in estate sembrava ad un passo dal Manchester City di Guardiola.

Calciomercato Napoli, lo United torna alla carica per Koulibaly

Dalla Spagna arrivano delle indiscrezioni: secondo Marca il Manchester United sta per tornare alla carica per Koulibaly. I Red Devils sono primi in campionato, le ambizioni della società crescono e il nome del senegalese torna di moda dopo un calciomercato estivo in cui spesso lo United è stato vicino a prenderlo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, affare Pogba | Tutto bloccato!

Koulibaly difficilmente lascerà Napoli a gennaio, anche perché i tempi tecnici per una trattativa di questo tipo potrebbero sforare il termine massimo prima della chiusura del mercato. Lo United potrebbe, però, farsi strada per giugno, superando anche la concorrenza del City.