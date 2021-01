Osimhen è risultato negativo al tampone e dopo 80 giorni può tornare ad allenarsi con il gruppo mettendosi alle spalle infortunio e positività

Calvario terminato per Victor Osimhen. Dopo 21 giorni di positività al Covid, l’attaccante può tornare a disposizione di Gattuso, avendo anche smaltito i problemi fisici che lo avevano fermato prima di Natale. Lo staff medico ha dato il via libera per tornare a lavorare col gruppo e il tecnico azzurro sta valutando di convocarlo già per la sfida col Parma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, allarme Koulibaly | Ritorna una big

Calciomercato Napoli, UFFICIALE l’esito del tampone

80 giorni dopo l’infortunio alla spalla, quindi, Osimhen può tornare protagonista già in Coppa Italia contro lo Spezia: un appuntamento da non sbagliare, ma soprattutto per far rifiatare Mertens. L’attaccante belga è rientrato in campo, ma non è ancora al meglio e infatti ieri si è allenato a parte. Una staffetta tra i due nei prossimi giorni potrà essere fondamentale per arrivare con gli uomini giusti ad affrontare la seconda metà di stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo colpo dal Napoli | Affare a zero

Possibile anche che Gattuso decida di convocare Osimhen per la gara col Verona, senza farlo scendere in campo, ma almeno per fargli ritrovare il calore del gruppo, come riportato da ‘Il Mattino’.