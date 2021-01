Questa sera andrà in scena Juventus-Napoli. Bianconeri e azzurri potrebbero anche intrecciare i loro destini di mercato: idea low cost per i bianconeri

Juventus e Napoli si ritroveranno questa sera di fronte l’una contro l’altra per la finalissima di Supercoppa Italiana che potrebbe pesare tantissimo in un senso o nell’altro per entrambe. Gli azzurri vanno a caccia del secondo trofeo di fila dopo la vittoria della Coppa Italia con Gattuso, mentre la truppa di Pirlo ha bisogno di un titolo per risollevare il morale di una squadra scoraggiata dopo il KO pesante di San Siro contro l’Inter. Le sorti di Juventus e Napoli potrebbero comunque intrecciarsi anche al di fuori del rettangolo di gioco, in sede di calciomercato. La compagine di Agnelli vive infatti un momento di crisi dal punto di vista difensivo tra infortuni, Covid e rendimento al di sotto degli standard abituali. Per questa ragione potrebbero cercare rinforzi proprio in quella zona di campo tra gennaio e giugno. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Locatelli più lontano | L’annuncio del Sassuolo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo dall’Atletico Madrid | Lotta con Guardiola

Calciomercato Juventus, affare dal Napoli: un difensore low cost

Alla Juventus servirebbe un difensore centrale e dal Napoli, magari a fine mercato, potrebbe spuntare un’occasione interessante in saldo. Si tratta di Nikola Maksimovic, accostato anche all’Inter e al Milan nel recente passato, che ha il contratto in scadenza a giugno. Le parti sono ancora distanti per un eventuale rinnovo e non è da escludere una partenza a fine stagione a costo zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Alaba ancora possibile | “Non ha firmato”

In questo contesto di incertezza potrebbe inserirsi proprio la Juventus che gradirebbe il centrale serbo per allungare una rosa al momento piuttosto corta in quella zona di campo. Per gennaio andrebbe eventualmente valutato un affare low cost per gli ultimi giorni di mercato, cercando un complicato accordo col Napoli. A giugno invece senza rinnovo Maksimovic sarebbe libero di accasarsi a parametro zero offrendo così ai bianconeri un centrale affidabile, utile alle rotazioni e capace di giocare sia a tre che a quattro.