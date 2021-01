Juventus-Kulusevski, Pirlo lo rilancia | Cambia il mercato!

Juventus, Dejan Kulusevski è ormai un caso: Pirlo, però, lo rilancia in attacco ed è pronto a cambiare il mercato

Acquistato lo scorso gennaio e atteso dall’ambiente bianconero come uno dei prospetti più interessanti della next-gen del calcio europeo, Dejan Kulusevski continua a faticare con la Juventus, mancando più volte l’occasione giusta per incidere (per davvero) all’interno della neo-gestione di Andrea Pirlo. Dopo una prima parte di stagione mediocre (23 presenze, 4 gol e 3 assist), il tecnico bianconero, adesso, sembra pronto a rilanciarlo con un nuovo ruolo.

Juventus, Pirlo rilancia Kulusevski in attacco. E cambia il mercato…

Come visto contro il Napoli in Supercoppa ed in casa contro il Bologna, Andrea Pirlo sembra aver ridisegnato un nuovo ruolo al giovane svedese: non esterno a tutta fascia, bensì attaccante, libero di svariare sul fronte offensivo e dai compiti di copertura, che spesso lo distraevano dal pungere in attacco. Una nuova chance ed un nuovo ruolo che, per Kulusevski, può rappresentare una chance importante per far sua (finalmente) la Juventus.

D’altronde, chi se non Pirlo può ben sapere quanto un cambio ruolo possa incidere sulla carriera di un calciatore. Un cambio ruolo che può anche ridisegnare il mercato stesso dei bianconeri: se lo svedese dovesse ingranare, non solo lo svedese verrebbe stra-confermato dalla dirigenza piemontese, ma anche la ricerca di un attaccante da aggiungere alle rotazioni potrebbe scemare nei prossimi mesi.