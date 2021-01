Calciomercato, l’acquisto dell’estate non convince | Juve alla finestra!

Il grande acquisto estivo del Liverpool, Thiago Alcantara, fatica ad imporsi nei ‘Reds’. Juventus alla finestra: i dettagli

Continua la crisi del Liverpool di Klopp. Ieri i ‘Reds’ sono stati eliminati dalla FA Cup per mano del Manchester United, mentre in Premier League sono scivolati al quarto posto e non vincono addirittura dallo scorso 19 dicembre. Nelle ultime cinque partite di campionato sono infatti arrivati tre pareggi e due sconfitte, con la vetta della classifica attualmente distante 6 punti. Un periodo difficilissimo che coincide anche con il momento di Thiago Alcantara, il grande acquisto dell’ultima sessione di calciomercato. Il centrocampista spagnolo, fermato anche da Covid e infortuni, sta faticando ad imporsi: tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, Thiago Alcantara fatica nel Liverpool | La Juventus osserva

Arrivato dal Bayern Monaco dopo la conquista della Champions League, il centrocampista ha finora collezionato solo 8 presenze con la maglia dei ‘Reds’, senza mettere a referto né gol né assist. Il 29enne è stato fermo a lungo a causa della positività al Covid e di un infortunio al ginocchio. Il suo rientro in campo e la ritrovata continuità sono però coincisi con le ultime, pessime, partite della squadra di Klopp. E c’è già chi critica le prestazioni dell’ex Barcellona: in Inghilterra, infatti, si parla del mancato adattamento dello spagnolo, che si esprime al meglio ed è a suo agio in squadre di possesso come il Bayern e il Barcellona rispetto alle squadre verticali di Klopp.

È ancora presto per fare bilanci definitivi e parlare di fallimento, considerando anche l’alibi infortuni, ma in ogni caso la Juventus potrebbe osservare interessata la situazione di Thiago Alcantara. Il centrocampista, già seguito prima del trasferimento in Inghilterra, potrebbe tornare di moda nella prossima estate. Il verdetto, come sempre, sarà affidato al campo.