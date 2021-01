È ufficiale l’esonero di Frank Lampard in casa Chelsea: Tuchel in pole per sostituire l’ex leggenda dei blues

Era nell’aria già da tempo, ma ora è ufficiale. Il Presidente del Chelsea Roman Abramovich ha esonerato il tecnico Frank Lampard. La decisione è arrivata in seguito alla pessima prima parte di stagione dei blues in campionato con una classifica che vede la squadra, attualmente, piazzata al nono posto fuori anche dalla zona Europa League. Per sostituirlo ci sarebbero i nomi di Tuchel e Allegri, ma il tedesco è in pole.

Calciomercato Chelsea, esonerato Lampard: il comunicato

Di seguito il comunicato della società su Lampard: “Si tratta di una decisione molto difficile – si legge sulla nota del club – che il proprietario e il consiglio di amministrazione non hanno preso alla leggera. Siamo grati a Frank per i risultati raggiunti come allenatore del club, ma i recenti risultati non hanno soddisfatto le aspettative della società, lasciando la squadra a metà classifica senza un percorso chiaro per un miglioramento duraturo“. La società ha, poi, aggiunto: “Non ci potrà mai essere un buon momento per separarsi da una leggenda del club come Lampard, ma dopo lunghe riflessioni è stato deciso che ora è necessario un cambiamento per migliorare prestazioni e risultati in questa stagione”.

Il club, inoltre, afferma che “non ci saranno ulteriori commenti fino a quando non verrà nominato un nuovo allenatore“. Come sostituto per la panchina i blues avrebbero accantonato l’ipotesi Allegri e sarebbe in pole il nome dell’ex PSG Tuchel.

E.T.