La Juventus rischia di dover definitivamente rinunciare al sogno Di Maria: l’esterno è a un passo dal rinnovo con il Psg. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia

La Juventus lo ha cercato a lungo, ma il matrimonio non sembra essere destinato a compimento. Angel Di Maria non giocherà in Italia, ma è intenzionato a proseguire il suo rapporto di lavoro con il Psg. Accostato più volte ai bianconeri nelle ultime finestre di mercato, l’argentino è tornato al centro del progetto di mister Pochettino ed ora vuole rinnovare.

Calciomercato Juventus, Di Maria vicino al rinnovo con il Psg

Angel Di Maria è uno dei profili più interessanti in Europa che vanno in scadenza di contratto a giugno 2021. L’esterno – classe 1988 – non ha ancora rinnovato con il Psg, ma – secondo quanto riferisce L’Equipé – l’accordo sarebbe ad un passo. Il giocatore ha rifiutato una prima proposta che prevedeva il rinnovo di un anno con decurtamento dello stipendio: attualmente prende 13 milioni l’anno. L’argentino vuole un biennale e i francesi sono pronti ad accontentarlo.

Sfuma così l’ipotesi di vederlo alla Juventus, un affare ritenuto possibile anche per i buoni rapporti che intercorrono tra la società bianconera ed il suo agente, Jorge Mendes. Il procuratore non è riuscito a concludere l’affare, vista la forte volontà del Psg di confermare in rosa Di Maria, rivitalizzato dalla cura Pochettino: tre gol e sette assist per lui in questa stagione in Ligue 1. Di Maria resta al Psg: un’indiscrezione alla quale manca solo l’ufficialità.