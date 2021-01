Calciomercato Juventus, intreccio Varane-Mbappe | Sfuma il big

La Juventus vorrebbe mettere le mani su Varane del Real Madrid, ma il centrale francese finisce in un’operazione col PSG

Sono diversi i giocatori presenti nella lista di Fabio Paratici per rinforzare la Juventus, in tutti i ruoli. Il club bianconero sta seguendo da vicino anche le vicende del Real Madrid, alle prese con diversi problemi economici ma desideroso di effettuare nuovi acquisti. I soldi non sono molti, ecco perché verranno proposti degli scambi per arrivare all’obiettivo numero uno di Florentino Perez: Kylian Mbappé. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Juventus, sfuma Varane: è nello scambio per Mbappe

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, il Real Madrid ha in mente di inserire tre giocatori della sua rosa per ridurre il costo di Kylian Mbappé. Si tratta di Vinicius Junior, Eder Militao e Raphael Varane. Un trio molto valido: i primi due non si sono imposti con la maglia dei Blancos, mentre il centrale francese potrebbe tornare in patria.

La Juventus guarda con interesse l’evolversi della situazione Varane, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato. I bianconeri hanno anche messo gli occhi su Sergio Ramos, ma è chiaro che il francese è un profilo più giovane che farebbe comodo anche in futuro e potrebbe sfumare definitivamente.